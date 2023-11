736 tiketa trafiku e 56 aksidente brenda 24-të orëve

Policia e Kosovës gjatë 24-të orëve të fundit ka shpërndarë mbi 736 tiketa trafiku për shkelësit e rregullave të trafikut.

Po ashtu është bërë e ditur se gjatë 24-të orëve të fundit në Kosovë kanë ndodhur 56 aksidente trafiku.

Nga 56 aksidente trafiku, 34 janë me dëme materiale, 20 me të lënduar, dhe 1 me fatalitet.

Sipas raportit 15 persona janë arrestuar, ku prej tyre 14 janë dërguar në mbatje dhe 1 në vuatje të dënimit./Lajmi.net/