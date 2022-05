71-vjeçari nga Kosova dënohet me burg në Zvicër, e goditi me shkop shitësin

Gjoba që i është caktuar atij përmban 180 njësi ditore prej 50 frangash, sipas vendimit, të cilin Gjykata e Qarkut e Cyrihut e ka publikuar të premten, përcjell Albinfo.

Njëkohësisht, atij do t`i revokohet edhe ekzekutimi me kusht i dënimit me burg prej 14 muajsh të shqiptuar në gusht 2019, shkruan sda.ch. Pensionisti nga Kosova, këtë dënim tash duhet ta mbajë edhe efektivisht. Dënimi i dikurshëm me kusht atij i ishte shqiptuar për incidentin kur kishte shtënë me armë zjarri në tokë në Langstrasse të Cyrihut për t’i dhënë fund një zënke.

Ndërsa incidenti, për të cilin u procesua të enjten, përfshinte një sulm ndaj një punonjësi të Denner, përcjell albinfo.ch. Ky i fundit e kishte ndaluar pensionistin rreth orës 20 të datës 16 shkurt 2021, pak para se të dilte nga dyqani: Ai kishte dyshuar se kishte vjedhur një shishe uji kur kishte blerë një kilogram dardhë.

Por pensionisti nuk kishte dashur të tregonte çantën e tij. Për më tepër, ai kishte kapur bastunin e tij me të dyja duart, e kishte ngritur lart dhe e kishte goditur punonjësin në fjalë me gjithë forcën, një herë në kokë dhe një herë në dorë, ka përshkruar rastin prokurorja në aktakuzën e saj.

Prokurorja e ka cilësuar ngjarjen si sulm të thjeshtë me objekt të rrezikshëm. Ajo ka kërkuar që të zbatohej dënimi me burg prej 22 muajsh. Brenda dënimit, ajo përfshinte dosjen kriminale të vitit 2019.

Avokatët pretendojnë për keqkuptim

Nga ana tjetër, i akuzuari në gjykatë ka theksuar se punonjësin vetëm e ka larguar me shkop dhe nuk e ka goditur fare.

Ndërsa avokati i kosovarit ka thënë se klienti i tij, i cili ka sëmundjen e Parkinsonit, është i dobët jo vetëm për shkak të moshës së tij dhe i paqëndrueshëm edhe kur qëndron në këmbë. Po të kishte tundur vërtet bastunin duke mbajtur ende qesen me dardha dhe një çantë mbi supe, do të kishte rënë përtokë. Prandaj, as që mund të bëhet fjalë për goditje.Mbrojtësi i pensionistit ka folur për një “keqkuptim serioz dhe total”. 71-vjeçari kishte supozuar gabimisht se ndodhej në një situatë kërcënuese.

Kërcënime ndaj familjes

Në kohën e ngjarjes ndaj djalit të tij po zhvillohej një procedim penal për vrasje. Në dhjetor të vitit 2021, Gjykata e Lartë e kishte dënuar djalin me 16.5 vjet burg. Ai kishte shtënë me armë në një pikë karburanti në drejtim të një grupi kundërshtar dhe kishte qëlluar nga pas një kundërshtar 30-vjeçar.

Avokati deklaroi se në atë kohë ishin marrë kërcënime nga familja e viktimës. 71-vjeçari ishte nën presion emocional, frika e hakmarrjes ishte e madhe. Prandaj erdhi ky “përshkallëzim krejtësisht absurd”.

Mbrojtësi e ka vlerësuar sulmin me shkop si një sulm të thjeshtë. Ai i kërkoi gjykatës t’i shqiptonte klientit të tij një gjobë prej 700 frangash ose një gjobë me kusht.

Vendimi nuk është ende i plotfuqishëm. Mund të apelohet në Gjykatën Supreme të Kantonit të Cyrihut.