70 milionë City-t dhe 50 në sezon futbollistit, Al Hilal ofertë zyrtare për portugezin

Bernardo Silva, 28 vjeç, nuk ka vendosur ende për të ardhmen e tij, teksa ka katër alternativa në tavolinë për vijimin e karrierës: kalimin tek Al Hilal, Paris Saint-Germain ose Barcelona, ​​pa harruar rinovimin me Manchester City-n.

Ndërkohë, Al Hilal, që ka si trajner të ri portugezin Jorge Jesus, tashmë ka siguruar shërbimet e Rúben Neves, si dhe po përpiqet të blejë edhe mesfushorin Sergej Milinkovic-Savic nga Lazio.

Këtë të martë mbërrit në Riad Kalidou Koulibaly, ish-mbrojtësi senegalez i Chelsea-t.

🚨 Al-Hilal have told Manchester City they are willing to pay €70M for Bernardo Silva.

The Saudi club have offered Silva a €50M-a-year salary but the Portuguese midfielder is yet to decide on his future. 🇸🇦

