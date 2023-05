7 vite nga anëtarësimi i Kosovës në UEFA Më 3 maj të vitit 2016, me 28 vota pro, 24 kundër dhe dy abstenime në kongresin e UEFA-s, Kosova u pranua si anëtare me të drejta të plota në këtë organizatë evropiane të futbollit. Me anëtarësimin e saj në UEFA, Kosova u bë anëtarja e 55-të asokohe e qeverisë evropiane të futbollit. Asokohe president…