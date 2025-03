7 muaj pas vërshimeve Qeveria nuk i ka ndarë buxhet Dragashit

Më 26 qershor 2024, dhjetë fshatra të Dragashit ishin tronditur nga vërshime të papara të ujit pas rrebeshit të shiut.

Pos rrezikut të përgjithshëm por që fatmirësisht nuk vdiq askush, dëmet materiale ishin të konsiderueshme.

Një ditë pas në terren kishte dalë edhe Kryeministri bashkë me ministrin e pushtetit lokal.

“Ka qëlluar në një kohë gjatë ditës kur asnjëri prej banorëve nuk ka qenë në podrum të shtëpisë, përndryshe po të kishin qëlluar në podrume të shtëpisë do të kishin vdekur”, ka deklaruar kryeministri Kurti.

Përmes një shkrimi në Facebook, banorëve të Dragashit Kurti iu kishte premtuar se Qeveria do të jetë pranë tyre për ta kaluar sa më shpejtë këtë situatë.

Pranë Komunës dhe qytetarëve të Dragashit, Kurti ka mundur të jetë i pranishëm fizikisht por jo edhe financiarisht.

Sipas kryetarit, Bexhet Xheladini, dora e pushteti nuk e ka dhënë asnjë ndihmë, përkundër se vetëm dy javë më vonë e kishin përfunduar raportin me të dhënat e dëmeve në infrastrukturën publike.

“E kemi dërgu në kopje fizike por edhe elektronike Qeverisë së Kosovës. Dhe pasi e kemi dorëzu atë unë 3 herë ia kam ripërsëritë kërkesën Qeverisë së Kosovës”, ka theksuar Bexhet Xheladini – Kryetari i Komunës së Dragashit.

Xheladini tregon se edhe për ekonomitë familjare përfshirë edhe bujqit raporti është votuar në asamble komunale dhe është dorëzuar në Komisionin Qendror për Vlerësimin e dëmeve.

“Sot e kësaj dite ne nuk kemi as përgjigje as një ndihmë as një euro, as për infrastrukturë publike, as për dëmet në ekomome familjare. Vlera diku tek të dyjat shkon në 1.2 milion euro, dëmet në infrastkturë janë afër 600 mijë euro”, ka theksuar Xheladini.

TV Dukagjini ka kërkuar një sqarim nga Zyra e Kryeministrit për mos ofrimin e ndihmës, por deri në publikimin e kësaj kronike nuk kemi pranuar përgjigje.

Xheladini thotë se i kanë anuluar disa tenderë dhe kanë marrë para nga kategoria mallra dhe shërbime në mënyrë që të rregullohet infrastruktura publike, por që tash po e presin Qeverinë që ta lëshojë dorën me 600 mijë euro në mënyrë që t’i marrin paratë e premtuara.