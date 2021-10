7 llojet e femrave që meshkujt duhet t’i shmangin

Për të mos përfunduar me dikë që do t’ju shkatërrojë jetën, ka disa shenja që duhet t’i keni parasysh.

Këto shtatë lloje të femrave duhet të shmangen në një hark të gjerë.

1. Ajo zgjedh një burrë që nuk luan rol të rëndësishëm për të

Kjo grua ka vetëm një gjë në mendjen e saj, dhe kjo është të joshë një burrë në martesë. Pavarësisht nëse ajo është e ngarkuar nga ora e saj biologjike ose thjesht mendon se “treni i saj i fundit” po kalon, ajo është aq e etur për martesë sa që zgjedhja e një burri nuk luan një rol të rëndësishëm për të.

Në fillim të marrëdhënies, ajo ju prezanton me familjen, bën plane për pesë vjet paraprakisht dhe mendon për emrat e fëmijëve tuaj, dhe për t’ju joshur më lehtë, ajo përpiqet të jetë vajza perfekte. Pas disa muajsh, do të gjeni veten duke zgjedhur unaza.

2. Mbretëreshë e dramës

Ajo është e paparashikueshme, spontane dhe temperamente. Ajo me të vërtetë nuk është mërzitur kurrë me të, dhe arsyeja për këtë është se ajo do të prodhojë dramë edhe atje ku nuk është ashtu. Nëse ajo ndjen se nuk po i kushtoni vëmendje të mjaftueshme, ajo do t’ju sulmojë para gjithë shoqërisë, nëse shikoni një kalimtar në rrugë, ajo do të dalë nga makina në lëvizje dhe nëse doni ta lini atë – ajo do të qajë, do të bërtasë sepse nuk mund ta imagjinojë jetën e saj pa ty.

3. Sponsore

Nuk kërkon njohuri ose aftësi të mëdha për të njohur një sponsor, sepse ajo nxjerr në pah atraktivitetin e saj fizik, në të cilin investon në mënyrë të konsiderueshme duke vizituar shpesh floktarin, estetisten dhe pazaret. Që nga fillimi i marrëdhënies, ato do t’i kushtojnë vëmendje orës që kini dhe makinës që drejtoni, nuk do të prekin kurrë portofolin tuaj dhe ngadalë do t’ju prezantojnë me mendimin se roli juaj për të paguar për gjithçka është më kavalier dhe më normal. Përveç kësaj, shpejt do të vini re se nuk ka interesa të tjera në jetë përveç daljes dhe rregullimit.

4. Pa disponim

Ky lloj gruaje është jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe ajo përshkruan një grua që së fundmi doli nga një lidhje afatgjatë, të cilën nuk e kapërceu plotësisht.

Edhe pse ajo mund të ketë të gjitha cilësitë e tjera të dëshirueshme në një marrëdhënie, pasi nuk do të jetë aq e rëndësishme për të, sepse ajo aktualisht nuk është në gjendje të zhvillojë ndjenja të thella, ju do ta gjeni veten në një marrëdhënie nga e cila ka shumë të ngjarë të dilni shumë të lënduar dhe të pasigurt, dhe një ego të kënaqur.

5. Nuk e di se çfarë dëshiron

“Pse je ky, pse nuk je ai” ishin fjalët e saj të preferuara. Ju kurrë nuk do të jeni mjaft të mirë në një marrëdhënie me të dhe do të përmbushni standardet e saj pasi ajo në të vërtetë nuk i ka ato, përkatësisht ajo as nuk e di se çfarë dëshiron. Kjo lloj gruaje në të vërtetë është e pakënaqur dhe e frustruar, dhe ajo dëshiron të “përshtatë” partnerin e saj me nevojat e saj – duke zgjedhur veshje, miq, sjellje.

6. Pa qëndrim

Ajo është e bukur, gjithmonë e buzëqeshur, e ëmbël, e sjellshme dhe pohon me kokë.

Në shikim të parë, ata do të mendojnë se keni takuar gruan më të përsosur në botë. Kjo do të konfirmohet nga fakti që ju kurrë nuk grindeni dhe ajo pajtohet me ju në gjithçka. Por, nëse gërvishtni sipërfaqen, do të kuptoni se si ajo në fakt rrallë i shpreh pikëpamjet dhe mendimet e saj, kështu që edhe pyesni veten nëse i ka fare.

7. Obsesive

Në shikim të parë, ajo do t’ju bëjë përshtypje nëse ju ka pëlqyer dhe do t’ju pëlqejë fakti që nuk keni pse të luani lojëra të ftohta me të për ta fituar. Ju do të paguani faturat e saj për gjithçka që bëni, edhe kur shikoni aksidentalisht rrugën, e cila do të ndezë “dritën e kuqe” – keni të bëni me një grua posesive dhe xheloze që kapet te partneri i saj si një shushunjë dhe i tërheq energjinë.