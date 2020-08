7 gjërat e çmuara një fëmijë i prindërve të divorcuar mund të përjetojë

Të kuptuarit dhe pranimi i anës pozitive të një ndarje do të ndihmojë familjen të kalojë trazirat dhe të përshtatet, dhe fëmijët mund të fitojnë përparësi nga e gjithë situata, transmeton lajmi.net.

Ata nuk do të ndihen nën presion për t’u marrë me çështjet e prindërve të tyre.

Pasi fëmijët të mos kenë një ambient stresues, ata do të fillojnë të shohin përfitime të mëdha emocionale dhe psikologjike.

Ndarjet mund t’i bëjnë fëmijët më të përgjegjshëm.

Kjo vlen për fëmijët më të vjetër, veçanërisht nëse ata kanë motra dhe vëllezër. Në këtë situatë, fëmija do të bëhet mbrojtës i motrave dhe vëllezërve të tyre më të vegjël.

Ata do të jenë të dhembshur, duke u siguruar që të vegjlit po bëjnë mirë dhe të rriten me forcë dhe pjekuri përtej moshës së tyre.

Fëmija juaj do të dijë kuptimin e një marrëdhënieje të shëndetshme.

Ju duhet të luftoni dhe të bëni çmos për të kaluar kohë të vështira në marrëdhëniet tuaja. Por çështja këtu është të shohim se kur është koha të ndaloni të investoni kohën tuaj në të.

Do të thotë që nuk duhet të vuani kur gjërat nuk po shkojnë në rrugën e duhur. Fëmija juaj do ta shohë këtë nga shembulli juaj dhe do të kuptojë se është keq të vendosesh për një martesë jo të shëndetshme dhe të palumtur.

Do të kenë një ndjenjë më të mirë të empatisë.

Nuk është e mundur të thuash me siguri kur një fëmijë do të zhvillojë empati, është e ndryshme për të gjithë. Sidoqoftë, ndryshimi në familje mund t’i bëjë fëmijët më simpatikë ndaj problemeve të njerëzve të tjerë, të cilat mund të luajnë një rol të rëndësishëm për t’u bërë një përqafim.

Fëmija do të bëhet më i mirë në shoqërizim.

Kur një fëmijë fillon të jetojë në 2 familje të ndryshme, do t’u japë atyre mundësinë për të ndërtuar aftësi më të mira komunikuese. Fëmija do të shohë se si komunikojnë prindërit përmes divorcit.

Përjetimi i kësaj do ta mësojë fëmijën se si të jetë më mirë në të folur dhe të shprehet me fjalë, edhe nëse ka probleme.

Fëmijët do të bëhen më të fortë dhe më të suksesshëm.

75% deri 80% e fëmijëve të prindërve të divorcuar do të bëhen të rritur që lehtë mund të përshtaten në shumë situata të ndryshme. Ata do të kenë një shans më të lartë për të arritur qëllime të karrierës dhe arsimit, si dhe të zhvillojnë aftësinë për të ndërtuar marrëdhënie më të forta dhe më të ngushta.

Kujdestaria e përbashkët do t’i japë fëmijës tuaj më shumë kohë cilësore me të dy prindërit.

Zakonisht, në jetën e martuar, njëri prej prindërve merr më shumë përgjegjësi për sa i përket fëmijëve dhe shtëpisë.

Pas një ndarje, secili prind do të jetë në gjendje të përqendrohet plotësisht tek fëmija. Kjo do t’i japë fëmijës një shans për të njohur më mirë mamin dhe babin e tyre dhe të argëtohet me secilin prej tyre. /Lajmi.net/