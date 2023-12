Bajqinovci sulmon Avokatin e Popullit: Ka qëllim pengimin e votimit të mërgatës nëpër ambasada

Deputeti i VV-së, Mefail Bajqinovci ka reaguar pasi Avokati i Popullit ka thënë se Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme do të dërgohet në Gjykatë Kushtetuese.

Bajqinovci ka shkruar se Qeveria Kurti po përpiqet të shantazhohet përmes tij, transmeton lajmi.net.

“Tani, në mungesë të këllçeve për betejë vlerash, po provojnë të shantazhojnë qeverisjen me metoda të shtetit të kapur, përmes Gjykatës Kushtetuese, Avokatit të Popullit etj”, ka shkruar Bajqinovci.

Ai tutje ka thënë se qëllimi i dërgimit të Ligjit për Zgjedhjet në Kushtetuese është që të pengohet votimi i mërgatës nëpër ambasada.

“E pamë se sapo doli sondazhi që e nxjerrë Albin Kurtin dhe LVV me afër 49%, Avokati i Popullit, paralajmëroi dërgimin në Gjykatën Kushtetuese të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme. Kinëse për cështjen e përfaqësimit gjinor e në fakt, qëllimi është që, të pengohet votimi i mërgatës nëpër ambasada. Edhe më parë jeni mundu me pengu mërgatën por vecse e keni konfirmuar se sa i nevojshëm e i rëndësishëm është ndryshimi kolosal që ka ndodhur më 14 shkurt 2021. Edhe kësaj radhe, jeni në rrugë të gabuar. Sa më shumë që i përdorni ata që i keni vendosur në isntitucione të drejtësisë për t’u mbrojtur nga procesi i pastrimit të politikës e të shtetit, i dekonspironi edhe ata edhe qëllimet tuaja e poashtu e konfirmoni se as nuk jeni mbushë mend dhe as jeni afër fillimit të këndelljes”, ka shkruar ai.