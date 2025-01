67 aksidente trafiku gjatë 24 orëve e mbi 2 mijë tiketa trafiku të shqiptuara Rastet e aksidenteve në Kosovë nuk janë të pakta e në disa raste edhe përfundojnë me persona të lënduar apo edhe me fatalitet. Vetëm gjatë këtyre 24 orëve, në Polici të Kosovës janë raportuar 67 aksidente, shkruan lajmi.net. Fatmirësisht asnjëri nga këto aksidente nuk ka përfunduar me fatalitet, 23 prej tyre me persona të lënduar…