66 vjeçarja Marina Sirtis thotë se është sekssimbol dhe ndan kërkesat e çuditshme të fansave

Marina Sirtis, e cila luajti Deanna Troi në Star Trek, ka folur për mesazhet flirtuese që merr nga fansat – me disa që duan të futen në sirtarin e saj, shkruan daily star.

Tifozët e Star Trek ende mendojnë se Marina Sirtis është jashtë kësaj bote, transmeton lajmi.net.

Kanë kaluar 34 vjet që kur ajo luajti për herë të parë Deanna Troi në ekskluzivitetin e shkencës-por aktorja britanike me siguri nuk ka mbetur pa admirues.

Shumë prej tyre duan t’i dërgojnë mesazhe flirtuese dhe disa madje duan të hyjnë me guxim … në sirtarin e saj të ngushtë!

Marina, 66 vjeç, tha: “Njerëzit më pyesin nëse marr ndonjë postë të pazakontë të tifozëve. Pyetja më e lehtë do të ishte të bëja nëse merr ndonjë postë tifozësh që nuk është e pazakontë.

“Unë marr gjithçka. Madje ka edhe propozime për martesë.

“Pastaj ka njerëz që pyesin nëse mund t’i dërgoj të brendshme. Unë nuk dërgoj asnjë, nxitoj të shtoj.

“Burri im kishte një ide që unë duhet të filloja ta bëja dhe të bëja një pasuri. Unë ende mund ta bëja atë. Por do të ishte pak e ndërlikuar.”

Disa fansa shkojnë edhe më tej për të treguar se sa e duan aktoren.

Ajo shtoi: “Dikush erdhi në një ngjarje të ComicCon dhe më tregoi një tatuazh të personazhit tim që më mori tërë kurrizin. Unë i thashë,” Blimey! Shpresoj që të mos më heqësh “.”

Ndërsa Marina është e habitur nga disa nga gjërat e çmendura që bëjnë fansat e saj, ajo e do çdo sekondë të saj. Ajo tha: “Çfarë nuk shkon me të dashuruarin? Nuk ka asnjë anë negative.

“Tifozët janë arsyeja që unë kam qenë kaq i bekuar për më shumë se 34 vjet. Ata më kanë mbështetur gjatë gjithë asaj kohe.

“Ata më bëjnë të mundur që të punoj akoma. Unë jam një aktore e moshës së mesme, kështu që nuk jam duke u tallur me skenaret. Por fansat e mi dhe njerëzit që më duan më mbajnë të punoj.

“Fantasticshtë fantastike. Unë nuk kam asgjë tjetër veç mirënjohje për ta.”

Marina mori pushimin e saj në 1986 pasi u nis për në Los Angeles. Deri më sot, ajo është e habitur se sa mirë shkoi.

Ajo tha: “Unë isha fëmija poster i asaj që nuk supozohet të ndodhë kur një aktore angleze të shkojë në Hollywood.

“Unë dola atje dhe mora një punë për pesë ditë.”

Brenda disa javësh ajo u caktua si Deanna dhe filloi xhirimet e Star Trek: The Next Generation së bashku me Patrick Stewart dhe Whoopi Goldberg.

Duke parë përsëri në kulmin e shfaqjes, Marina tha: “Unë kurrë nuk kam parë dritën e ditës. Unë do të isha në studio në orën 5 të mëngjesit dhe nuk do të kthehesha në shtëpi derisa të ishte errësuar.

“Por ishte koha më e mirë ndonjëherë. Dhe ata djem janë akoma miqtë e mi më të mirë, edhe pse i kam lënë të gjithë pas. Ishte puna më e mirë që kisha ndonjëherë, nuk jam përsëritur kurrë, jam e sigurt,” shtoi Marina, i cili luajti në të shtatë seritë e shfaqjes midis 1987 dhe 1994.

Marina është ende në kërkim të roleve të reja për të futur dhëmbët e saj./Lajmi.net/