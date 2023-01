65-vjeçari që u gjet i vdekur në Mitrovicë dyshohet se u vra: Policia del me detaje Policia e Kosovës e ka rikualifikuar rastin e vdekjes së dyshimtë të një 65-vjeçari në objektin e Shoqatës së të Shurdhërve në Mitrovicë. Policia bën me dije se rasti tanimë po konsiderohet si “vrasje”, shkruan lajmi.net. “Bazuar në hetimet fillestare në vendin e ngjarjes si dhe ekzaminimet e kryera, me urdhër të prokurorit hetimet për…