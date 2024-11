65 aksidente trafiku brenda 24 orëve në Kosovë, dy prej tyre me fatalitet Policia e Kosovës ka njoftuar se janë raportuar 65 aksidente trafiku gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë ku dy prej tyre përfunduan me fataitet. 27 nga këto aksidente ishin me të lënduar ndërsa 38 të tjera me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe kohore policia bën të ditur 33 persona janë arrestua ku 31 prej…