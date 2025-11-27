61 aksidente vetëm dje në Kosovë

Lajme

27/11/2025 10:44

Gjatë ditës së mërkurë në Kosovë, u shënuan plot 61 aksidente.

Bazuar në statistikat e Policisë së Kosovës, 23 prej aksidenteve ishin me të lënduar, derisa 38 të tjerë me dëme materiale.

Ndërkohë, organet e rendit në këtë vazhdë kohore arrestuan 15 persona, ku tetë prej tyre u dërguan në mbajtje.

