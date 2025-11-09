61.06%- Alban Hyseni e fiton bindshëm Gjilanin, përfundon numërimi

Komisioni Qendror Zgjedhor tanimë ka përfunduar numërimin prej 100% të votave në Gjilan. Nga rezultati i nxjerrë nga balotazhi i sotëm del se Alban Hyseni do të drejtojë komunën e Gjilanit për 4 vitet e ardhshme. Hyseni mori 61.06%, kurse kundërkandidati i tij nga LDK, Arbër Ismajli mori vetëm 38.94%./Lajmi.net/ KQZ

Lajme

09/11/2025 20:44

Komisioni Qendror Zgjedhor tanimë ka përfunduar numërimin prej 100% të votave në Gjilan.

Nga rezultati i nxjerrë nga balotazhi i sotëm del se Alban Hyseni do të drejtojë komunën e Gjilanit për 4 vitet e ardhshme.

Hyseni mori 61.06%, kurse kundërkandidati i tij nga LDK, Arbër Ismajli mori vetëm 38.94%./Lajmi.net/

KQZ

Artikuj të ngjashëm

November 9, 2025

Zyrtare: Halil Thaçi i VV-së fiton në Obiliq

Lajme të fundit

Zyrtare: Halil Thaçi i VV-së fiton në Obiliq

Numërohet 100% i rezultateve në Vushtrri, Ferit Idrizi...

Zyrtare: PDK dhe Sabedin Vishi fitojnë në Kaçanik

“Me përulësi, faleminderit Mitrovicë” – Peci reagon pasi...