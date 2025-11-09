61.06%- Alban Hyseni e fiton bindshëm Gjilanin, përfundon numërimi
Komisioni Qendror Zgjedhor tanimë ka përfunduar numërimin prej 100% të votave në Gjilan. Nga rezultati i nxjerrë nga balotazhi i sotëm del se Alban Hyseni do të drejtojë komunën e Gjilanit për 4 vitet e ardhshme. Hyseni mori 61.06%, kurse kundërkandidati i tij nga LDK, Arbër Ismajli mori vetëm 38.94%./Lajmi.net/ KQZ
