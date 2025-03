​607 kontratat me negocim me vlerë 70 miliardë euro gjatë 2024-ës Organizata Iniciativa për Progres – INPO, ka publikuar një infografikë ku paraqiten të dhënat sa i përket kontratave të nënshkruara përmes procedurës së negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, për gjatë tërë vitit 2024. Sipas një komunikate të INPO, gjatë vitit 2024, autoritetet kontraktuese në Republikën e Kosovës kanë nënshkruar 607 kontrata me anë…