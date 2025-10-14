60 autobusë nga Kosova drejt Shqipërisë për protestën e 17 tetorit

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka njoftuar se rreth 60 autobusë pritet të nisen nga qytete të ndryshme të Kosovës drejt Shqipërisë, për të marrë pjesë në protestën e paralajmëruar për të premten, më 17 tetor. Protesta organizohet kundër, siç u tha, padrejtësive që po u bëhen ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen…

Lajme

14/10/2025 14:51

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka njoftuar se rreth 60 autobusë pritet të nisen nga qytete të ndryshme të Kosovës drejt Shqipërisë, për të marrë pjesë në protestën e paralajmëruar për të premten, më 17 tetor.

Protesta organizohet kundër, siç u tha, padrejtësive që po u bëhen ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.

Kryetari i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati, në një konferencë për media, tha se “60 autobusë do të nisen prej vendeve të ndryshme nga Kosova për të marrë pjesë në këtë protestë”.

Kujtojmë se protesta ishte organizuar edhe në Prishtinë, e po ashtu edhe para Gjykatës Speciale në Hagë.

Lajme të fundit

Kush hyn në “matematikat” e Kurtit për formimin e Qeverisë?

AAK përjashton çdo mundësi për koalicion me VV-në...

Kosovës ia sheh ‘sherrin’ – Tomasson shkarkohet nga Suedia

Specialja ia vazhdon paraburgimin Thaçit