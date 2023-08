​6 vjet nga suksesi historik i kombëtares së Kosovës në basketboll Më 19 gusht 2017, Kosova kishte arritur një sukses të jashtëzakonshëm në basketboll. Basketbollistët e Kosovës me fitoren 75:69 ndaj Estonisë kaluan me sukses fazën e parakualifikimeve për Kupën e Botës “Kina 2019”. Dardanët në parakualifikime ishin në grup me Estoninë dhe Maqedoninë, duke u renditur e dyta, pas Estonisë dhe para Maqedonisë. Ky ishte…