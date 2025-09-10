6 raste dhune në familje në raportin 24-orësh të Policisë – thika, kaçavida, armë zjarri dhe kërcënime mes familjarëve
Raporti 24-orësh i Policisë së Kosovës ka evidentuar gjithsej gjashtë raste dhune në familje në disa komuna të vendit, me përfshirje të armëve, dhunë fizike, kërcënime dhe ofendime mes anëtarëve të familjes.
Disa nga rastet kanë përfunduar me arrestime dhe dërgime në mbajtje, ndërsa të tjerët janë liruar në procedurë të rregullt, transmeton lajmi.net.
Në Podujevë, një burrë u arrestua pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht një anëtar të familjes, duke përdorur edhe mjete të rrezikshme – një kaçavidë dhe një thikë, të cilat u konfiskuan nga policia.
Në Prizren, pas pranimit të informatave për armë të paautorizuara në posedim, një burrë dorëzoi një pushkë ajrore, një pushkë gjuetie dhe 28 fishekë, dhe u arrestua për mbajtje të paautorizuar të armëve, në një rast që lidhet po ashtu me dhunën në familje.
Në Prishtinë, u raportuan dy raste të ndara: një mashkull dërgoi mesazhe ofenduese ndaj një femre, dhe në një rast tjetër, një grua dyshohet se ka ofenduar dhe sulmuar fizikisht një anëtare të familjes.
Në Istog, një burrë nën ndikim të alkoolit ka ushtruar dhunë fizike dhe ka kanosur dy anëtarë të familjes – një femër dhe një mashkull.
Ndërsa në Malishevë, një burrë u arrestua pasi dyshohet se ushtroi dhunë psikike ndaj një femre të afërt familjare.
Policia ka ndërmarrë masa sipas procedurave ligjore, me disa nga të dyshuarit që janë dërguar në mbajtje, ndërsa të tjerët do të ndiqen në procedurë të rregullt me vendim të prokurorëve përkatës. Këto raste tregojnë për një rritje shqetësuese të incidenteve të dhunës në familje, duke rikujtuar nevojën për masa më të ashpra dhe ndërgjegjësim të shtuar shoqëror.
Raportet nga të gjitha rastet:
DHUNË NË FAMILJE
· Prishtinë, 06.09.2025 – 14:40
Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi dyshohet se i kishte dërguar mesazhe ofenduese viktimës femër kosovare. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit, rasti shkon në procedurë të rregullt.
· Prishtinë, 05.09.2025 – 09:00
Është raportuar se viktima femër kosovare është ofenduar dhe sulmuar fizikisht nga e dyshuara femër kosovare. Nuk raportohet për të lënduar. Me vendim të prokurorit, rasti shkon në procedurë të rregullt.
· Podujevë, 09.09.2025 – 22:00
Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, i njëjti dyshohet se ka sulmuar fizikisht viktimën mashkull kosovar. Viktima ka refuzuar tretmanin mjekësor. Nga i dyshuari është konfiskuar një kaçavidë dhe një thikë. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit, i dyshuari dërgohet në mbajtje.
DHUNË NË FAMILJE & MBAJTJE NË PRONËSI, KONTROLL APO POSEDIM I PAAUTORIZUAR I ARMËVE
· Prizren, 07.09.2025 – 21:20
Lidhur me rastin, pas pranimit të informatave, është kontaktuar i dyshuari mashkull kosovar dhe i njëjti ka dorëzuar: një pushkë ajrore, një pushkë gjuetie dhe 28 fishekë. I dyshuari arrestohet dhe, me vendim të prokurorit, dërgohet në mbajtje.
DHUNË NË FAMILJE
· Istog, 09.09.2025 – 23:30
Raportohet se i dyshuari mashkull kosovar ka ushtruar dhunë fizike dhe ka kanosur dy viktima – një femër dhe një mashkull kosovar. I dyshuari është arrestuar, i është bërë alkool testi dhe ka rezultuar se ishte nën ndikim të alkoolit. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt.
DHUNË NË FAMILJE
· Malishevë, 08.09.2025 – NN
Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi dyshohet se kishte ushtruar dhunë psiqike ndaj viktimës femër kosovare. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje./lajmi.net/