6 gola asnjë fitues në ‘Camp Nou’ – Inter me një këmbë në 1/16, Barca ia bën me sy Europa League Barcelona dhe Inter janë ndarë baras në thrillerin e zhvilluar në ‘Camp Nou’. Skuadra e Inter ka bërë një ndeshje të madhe në ‘Camp Nou’, duke luajtur 3:3 me Barcelonën, shkruan lajmi.net. Seria e golave në këtë takim u hap tek në minutën e 40’, nga Ousmane Dembele. Megjithatë, spektakli ishte rezervuar për pjesën e…