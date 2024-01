Si e parandaloi policia sulmin terrorist që po planifikohej më 2021, dalin detajet

Një sulm terrorist që po planifikohej të kryhej në Kosovë vite më parë, e parandaluan institucionet e sigurisë.

Nën operacione speciale policia arriti të kap edhe të dyshuarit.

Në pranga në vitin 2021 përfunduan Ardian Gjuraj, Egim Syla, Nehrudin Skenderi e Mentor Bellaqa.

Ata paraprakisht kishin organizuar blerjen e armatimit të kalibrave të ndryshme, e të cilin e kishin fshehur në pronën e Egim Sylës.

23 detonatorë të granatës, 6 granata dore, 1 mitraloz, mbi 3700 fishekë si dhe shumë armë të tjera ishin gjetur të fshehura në pyllin e Ergim Sylës, që ndodhet në fshatin Bokshiq të Klinës.

Por, këta persona tashmë të dënuar nuk ishin në dijeni që ishin nën masa të vëzhgimit nga Njësia Antiterror i policisë.

Përmes përgjimeve, Prokuroria Speciale ka zbuluar se të pandehurit janë të interesuar që t’i blejnë disa armë, shkruan RTV Dukagjini.

Një nga të përfshirët që tashmë ndaj tij është veçuar procedura, Shkodran Krasniqi ishte personi që do t’i siguronte armët. Me të, kontaktuan disa efektiv të njësisë antiterror të angazhuar nga Prokuroria, të cilët u prezantuan si shitës të armëve. Me të takimi ndodhi më 10 tetor të vitit 2021.

“Shkodran Krasniqit i është thënë që armët janë në veturë dhe është pyetur nëse ai dëshiron me i shiku. I pandehuri ka kërkuar që armën dhe municionin vetëm t’i ngarkojmë në veturën e tij dhe pas ngarkimit, armët Shkodrani i ka paguar me para në vlerë 1.500 euro dhe atë në monedha 28×50 dhe 1×100, dhe pas kësaj ai ka filluar të largohet dhe sapo është nisur për të dalë nga vendi i ngjarjes, është arrestuar nga njësitet e policisë”, thuhet në aktakuzë

Për këto vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin, Gjurajn, Sylën, Skënderin e Bellaqën, tashmë Gjykata i ka dënuar.

Krejt çka ka mbetur e pasqaruar është caktimi i lartësisë së dënimit e cili do të bëhet në një seancë të enjten.

Megjithatë, avokati i Gjurajt, Arben Kelmendi, është i bindur në pafajësinë e klientit të tij.

“Klienti im ka qenë nën masa të fshehta, është bastisë. Dhe asnjëherë, në asnjë përgjim, as gjatë bastisjes, asnjë armë, apo asnjë fishek nuk është gjetë gjatë gjithë kësaj periudhe”, Kelmendi.

Kelmendi thekson se edhe përkundër realizimit të disa përgjimeve kundër Gjurajt, nuk është vërtetuar përfshirja e tij.

“Është përgjimi mes të bashkëpandehurit tjetër, të cilin unë nuk po e përmend me emër, ku kanë lëvizur me veturën e të bashkëpandehurit tjetër, ku është biseda mes Ardianit dhe tij, mirëpo asnjëherë as nuk flitet për armët, as nuk flitet për përgatitje të veprave penale, por flitet për tregti, përmenden vetura”, ka thënë Kelmendi.

Ardian Gjuraj është gjykuar edhe disa vite më parë për një vepër penale që ndërlidhet me terrorizmin. Megjithatë, Gjykata e Apelit e kishte liruar atë nga akuza.