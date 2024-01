“Shumë parregullsi, material i dobët, konstruksion i vjetër”, arkitekti Geci jep verzionin e tij pse ra çatia e komunës së re

Një vajzë 23-vjeçare është lënduar dhe gjendet në gjendje të rëndë shëndetësore, pasi çatia e komunës së re të Prishtinës i ra mbi kokë.

Arkitekti Visar Geci ka thënë së bashku me një koleg tijin kanë kryer një ekspertizë, për të parë arsyen pse ra çatia.

Geci ka thënë se pas pamjeve dhe hulumtimeve në teren kanë hasur në shumë parregullsi të ekzekutimit të punimeve në konstrukcionin e kulmit.

“Karrigat e kulmit janë të ndërtuara jasht standardeve dhe nga materiali i dobët. Mungonte ANKERIMI adekuat me fileta dhe profile metalike si dhe lidhjet e drurit sipas normave”, ka shkruar Geci.

Ai ka shtuar se nuk është ekzekutuar asnjë ankerim i brinakeve por ato vetëm mbeshteten mbi murin e jashtëm.

“Kjo është arsyeja kryesore pse erërat disa herë kanë dëmtuar këtë kulm”, ka deklaruar ai.

Postimi i plotë pa ndërhyrje:

RAPORTI I DËMTIMIT TË KULMIT

Objekti: Komuna e re e Prishtinës, rr. Ahmet Krasniqi / Arberi, 10000 Prishtinë

48 orët e fundit kena punu pa ndërpre me kolegun Gëzim Kastrati për me identifiku problemin që ka shkaktue damtimin e kulmit të Komunës së Prishtinës ku si pasojë një pjesë e sajë ra n’tokë dhe e ka lëndu rënd një qytetare.

Natyrisht që ekpertiza e kësaj natyre nuk kishte me mjaftu vetëm prej arkitektave pasiqë kjo asht fushë specifike e Ing. të ndërtimtarisë, andaj na u ka dashtë me u konsulltu detalisht me Ing. të ndërtimtarisë Dipl. Ing. Arber Mucaj që e kemi pasë edhe kolegë të studimeve në Technische Universität Graz (TU Graz). Pervoja nga Termeti ne Shqiperi ku ishim si vullnetar dhe organizuam nje grup te madhe expertesh nga Kosova qe dhane kontribut te jashtezakonshem ne ato dite te veshtira te Nentorit me crast u dekoruam me mirenjohje nga Qeverija e Shtetit amë dhe kjo përvojë na ka ndihmu me konstatu më leht shkakun e demit.

Në k’kso situata të ndishme na duhet medoemos me zgjedh’ profesionista për konsullta!

Raporti në vazhdim tregon arsyet pse ka ardhë deri te havaria e kulmit në objektin e Komunës së re të Prishtinës.

Kulmi përgjat perimetrit të tijë ka pasur strehë (shih foto 1.).

Si pasojë e erërave, presioni i krijuar nën strehën e kulmit e ka nda konstrukcionin e kulmit nga muri vertikal ku kulmi ka peshuar. Pas pamjeve dhe hulumtimeve në teren kemi hasur në shumë parregullësi të ekzekutimit të punimeve në konstrukcionin e kulmit.

Karrigat e kulmit janë të ndërtuara jasht standardeve dhe nga materiali i dobët. Mungonte ANKERIMI adekuat me fileta dhe profile metalike si dhe lidhjet e drurit sipas normave (shih foto 2.).

Kapriatat apo konstrukcioni primar sipas dëshmive në teren rezulton të jetë i ekzekutuar mire dhe si i tillë nuk është dëmtuar e as nuk është shkaktarë i dëmit (shih foto 3.).

Nga hulumtimi në teren shifet kjart se nuk është ekzekutuar ASNJË ankerim i brinakeve por ato vetëm mbeshteten mbi murin e jashtëm. Kjo është arsyeja kryesore pse erërat disa herë kanë dëmtuar këtë kulm.

Konstrukcioni sekondarë apo brinaket, përpos që nuk janë ankeruar me fileta metalike për murin perimetrik (Trau nga betoni i armuar) ato në shumicën dërmuese të rasteve janë kapur me gozhda dhe jo fileta apo profile aduakuate metalike sipas normave (shih foto 4. dhe 5.). Poashtu shih videon e postuar.

Dritarja në kulm është tërësisht jasht normave apo standardeve apo jo e dedikuar për kulme.

Në foto shifet kjartë që nuk është qelq i siguruar (shih foto 6.).

Konstrukcioni primar dhe ai sekondar’ si duket asht i vjeter dhe nuk eshte nderhy se fundmi. Por jane dokumentet qe e deshmojne ate!

Përpiluesit:

Dipl.Ing./MSc.Arch. Gëzim Kastrati

Dipl.Ing./MSc.Arch. Visar Geci

Kushdo që e ka ekzekutue këtë punë, mbikqyrësi dhe ai që e ka ba pranimin teknik jan’ flliqina e k’ti vendi! Pa pik’ morali e etike pune!

Edhe me ju pas’ urdhnu me tytë pushke n’ball’ me ba kët’ vepër t’flliqt u dasht mos me ba sepse e keni dit’ SIGURT që dikon ka me marr n’qafë!

Me ba deri n’kit nivel k’so “gabime” nuk asht punë mosdije por asht poshtërsi e papërgjegjësi e bane qëllimisht!