Prokuroria Speciale iu ngrit aktakuzë tre personave për kultivim të drogës e armëmbajtje pa leje

Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë ndaj tre personave të akuzuar për “Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit’’, ‘’Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’ dhe ‘’Moslajmërimi i veprave penale apo kryesve të tyre’’.

Sipas aktakuzës, të pandehurit I.S., R.K., në bashkëkryerje edhe me të pandehurit D.S., V.R dhe M.D., të cilët gjenden në arrati, pa autorizim kanë filluar të kultivojnë substancën narkotike të llojit kanabis në laboratorët e improvizuara.

“Me këtë të pandehurit I.S., R.K., në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale ‘’Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit’’ nga neni 272 lidhur me nenin 275 paragrafi 1 pikat 1.1 dhe 1.9 të KPRK-së. Ndërkaq, i pandehuri I.S., akuzohet edhe për veprën penale ‘’Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’ nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

I pandehuri N.F., akuzohet se ka kryer veprën penale ‘’Moslajmërimi i veprave penale apo kryesve të tyre’’ nga neni 378 paragrafi 1 nënparagrafi 1.8 të KPRK-së.

