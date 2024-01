Michel braktis planet për t’u larguar nga posti i presidentit të Këshillit, shqyrtohet heqja e të drejtës së votës Hungarisë

Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka braktisur planet për t’u larguar herët nga posti për shkak të frikës se pozitën e tij do t’ia merrte kryeministri i Hungarisë, Viktor Orbán.

Vendimi i tij vjen gjashtë ditë përpara një takimi përcaktues të liderëve të BE-së, në të cilin Orbán pritet të bllokojë edhe një herë një paketë mbështetjeje prej 50 miliardë eurosh për Ukrainën.

Udhëheqësit e BE-së po shqyrtojnë krijimin e një mekanizmi që do t’i hiqte Hungarisë të drejtën e votës.

Tre javë më parë, Michel njoftoi se do të largohej për t’u bërë eurodeputet i Belgjikës, vendi ku dikur ishte kryeministër.

Në një deklaratë të postuar në Facebook të premten, ai tha se tanime kishte mendime të tjera pasi iu nënshtrua “vëmendjes intensive të medias” dhe disa “reagimeve ekstreme” nga jashtë institucionit evropian.

Vendimi i tij kishte nxitur spekulime se Orbán mund të bëhej aksidentalisht president nga korriku nëse shtetet anëtare nuk ishin në gjendje të gjenin një pasardhës mjaftueshëm shpejt.

Në rrethana normale, drejtuesit e institucioneve kryesore të BE-së caktohen pas zgjedhjeve evropiane në qershor, shkruan The Guardian, përcjell lajmi.net.

Procesi mund të zgjasë shumë muaj dhe sipas rregullave të traktatit të BE-së, vendi që mban presidencën e radhës gjashtëmujore merr postin në mungesë të një presidenti të zgjedhur.

Me Hungarinë që do të marrë presidencën për gjashtë muajt e dytë të vitit, kjo do t’i jepte Orbanit frenat.

“Unë nuk dua që ky vendim të na shpërqendrojë nga misioni ynë ose të minojë këtë institucion dhe projektin tonë evropian dhe as të keqpërdoret në asnjë mënyrë për të përçarë Këshillin Evropian,” tha Michel.

Roli i presidentit përfshin kryesimin e takimeve të Këshillit Evropian dhe ndërmjetësimin e marrëveshjeve midis shteteve anëtare, duke përfshirë betejën aktuale për të bërë që Hungaria të mbështesë paketën e mbështetjes për Ukrainën.

Të premten, burime me njohuri për këto negociata thanë se Orbán dukej sikur do të bllokonte fondet përsëri të enjten e ardhshme, kur do të zhvillohet një takim i jashtëzakonshëm i liderëve të BE-së për të diskutuar çështjen që u pezullua pasi kryeministri hungarez refuzoi të mbështeste paketën financiare për Kievin në samitin e tyre të fundit në dhjetor.

Burimet thonë se durimi i shteteve anëtare është duke u testuar në pikën e thyerjes dhe, nëse nuk ka një përparim në gjashtë ditët e ardhshme, 26 vendet e tjera anëtare mund të lëvizin për t’i hequr Hungarisë të drejtën e votës krejtësisht.

Burime diplomatike thonë se liderët e BE-së mendojnë se duhet t’i japin fund asaj që ata e shohin si “shantazh”.

“Ata mendojnë se nëse shkojnë së bashku me Orbanin këtë herë, do të ndodhë përsëri, herën tjetër mund të jetë migrimi, normat e interesit … ka të bëjë me mbijetesën.”

“Niveli i zhgënjimit është shumë më i lartë se dhjetori,” tha një diplomat.

Neni 7 i traktatit të BE-së i lejon shtetet anëtare të bllokojnë një tjetër nga votimi, por një muaj më parë ai u konsiderua si “zgjidhja e fundit” dhe jo një opsion i zbatueshëm.

Por të brendshëm thonë se ky tani po duket si një realitet nëse nuk mund të ndryshojnë mendjen e Orbanit në gjashtë ditët e ardhshme.

Kuptohet se Michel ka bërë 13 telefonata me liderët, përfshirë Orbanin në dy ditët e fundit, me ndihmës që po udhëtonin në Budapest për të bindur udhëheqësin hungarez që të bashkohej me vendet e tij anëtare të BE-së.