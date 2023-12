“I kam pasë do shitore, po mi kallën në luftë, 1 miljon marka” qytetari tregon arsyen pse u detyrua të dilte në mërgim

Me afrimin e festive të fundvitit, edhe mërgimtarët kanë nisur t’ia mësyjnë Kosovës për pushime.

Lajmi.net ka qëndruar në Aeroportin e Prishtinës ku dhe ka intervistuar disa qytetarë.

Njëri prej tyre ka rrëfyer historinë e tij të dhimbshme se si është detyruar të largohet nga Kosovë. Ai ka thënë se nga lufta e fundit ka humbur 1 milion marka gjermane.

“Tri javë kem me nejt. Harxhojmë njëjtë edhe verës edhe dimrit. Na merr malli veni jonë, toka jonë të ngreh. Nashta është ma varfëri por mirë është. Me pas pare mirë edhe këtu boll osht…I kom pas çelë do shitore këtu po m’i kallën në luftë. Tani u ktheva apet atje…Kom pas mall shumë këtu, po m’i hupën, m’i kallën në luftë. Përmbi 1 miljon marka i kom hup këtu.”

Sa i përket shpenzimeve, dikush tha se shpenzon më pak e dikush deklaroi se sikur verës, ashtu edhe dimrit lënë po aq para në Kosovë.

“Ka me nejt një javë. Verës harxhojmë ma shumë”, tha një qytetar

“Kemi me nejt një muj. Shumë jemi përmallu. Edhe verës edhe dimrit njëjtë harxhojmë. Krejt parët në Kosovë kena m’i lanë”, deklaroi një tjetër.