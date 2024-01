AAK tërhiqet nga koalicioni me PDK-në në Prizren Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është tërhequr nga koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës në Prizren. Shkak për këtë, sipas AAK-së, është kryetari Shaqir Totaj që “ka filluar të marrë veprime pa konsultimin dhe pajtimin e Aleancës, veprime që janë në kundërshtim me frymën e bashkëpunimit ndërpartiak dhe bashkëqeverisës”. “Aleanca është dhe mbetet subjekt serioz…