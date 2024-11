55 aksidente trafiku gjatë 24 orëve në Kosovë, mbi 2 mijë tiketa trafiku të shqiptuara 55 aksidente trafiku kanë ndodhur gjatë 24 orëve në Kosovë, dhe fatmirësisht asnjëri prej tyre me fatalitet. 16 aksidente kanë përfunduar me persona të lënduar ndërsa 39 vetëm me dëme materiale, shkruan lajmi.net. Policia e Kosovës gjatë këtyre 24 orëve ka qenë e “ashpër” edhe me tiketa trafiku. Ajo ka shqiptuar gjithsej 2074 sosh. /Lajmi.net/