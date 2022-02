50 Cent merr vëmendje me shtimin në peshë, e tallin keq në rrjetet sociale

Mirëpo, shumëkush e ka vërejtur se reperi e ka lëshuar shumë veten sa i përket dukjes, ndërsa nuk kanë munguar edhe reagimet e shumta në rrjetet sociale.

Ai e nisi performancën në Super Bowl me kokën poshtë ashtu sikurse në videoklipin e hitit të madh “In Da Club”, të publikuar para afro dy dekadash.

Derisa asokohe publiku e pati mundësinë ta shihte trupin e tij muskulor pa bluzë, kësaj radhe i priste një situatë ndryshe.

Dhe siç ndodh rëndom në epokën e rrjeteve sociale, 50 Cent është bërë shënjestër e talljeve nga përdoruesit e Twitterit.

“Bëj be në Zot se mendova që Kendrick Lamar është duke e imituar 50 Centin”; “A nuk është shumë i rëndë për t’u varur me kokën poshtë”; 50 Cent tash duket si një dollar i plotë, jo sa gjysma e tij”; “Më shumë duket sikur 75 cent”; “O Zot, 50 Cent është trashur sikurse llogaria e tij bankare”; “Shikojeni inflacionin, 50 Cent është ngritur në një dollar të plotë” – janë disa nga komentet tallëse.

Mirëpo, ka pasur edhe të tillë që kanë refuzuar ta komentojnë dukjen e reperit, porse e kanë lëvduar performancën e tij.

