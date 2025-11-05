5 vjet nga arrestimet e ish-krerëve të UÇK-së, Hoxhaj: Padrejtësinë do ta kthejmë në drejtësi për Kosovën
Pesë vjet pas arrestimit të ish-udhëheqësve të UÇK-së, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, Enver Hoxhaj thekson se qëndresa e tyre është dëshmi e sakrificës dhe dashurisë për atdheun.
Në një postim në Facebook, Hoxhaj shprehet: “Padrejtësinë do ta kthejmë në forcë dhe drejtësi për UÇK-në dhe për Kosovën. Falë popullit tonë dhe aleatëve tanë, historia e fitores mbetet e patjetërësuar.”
Ai thekson rëndësinë e mbajtjes gjallë të kujtimit dhe nderimit për sakrificën e luftëtarëve të UÇK-së dhe rolin e tyre historik për shtetin e Kosovës.