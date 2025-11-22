5 vite burgim rrezikojnë personat që ndikojnë në procesin e votimit
Rastet e dyshuara për blerje votash dhe për ndikim në procesin e votimit po shqyrtohen edhe nga institucionet e drejtësisë, e një i tillë së fundmi është duke u trajtuar në gjykatën e Prizrenit.
Sipas avokatit Arber Jashari ky veprim në përgjithësi mund të kushtoj deri në 5 vite burgim.
120 euro për një votë.
Ky është rasti për të cilin Prokuroria në Prizren ka ngritur aktakuzë në gjykatë, ku Y.Rr. dhe B.K. akuzohen për ndërhyrje në procesin e votimit.
Ani pse, ky nuk është rasti i parë që raportohet gjatë periudhave zgjedhore.
Por a vlen i njejtë dënimi si për kryerësin e veprës ashtu edhe për ndërmjetësuesin?
“Kodi penal i Republikës së Kosovës ka paraparë 11 vepra kundër të drejtave të votimit ashtu i ka quajtur ose vepra penale kundër integritetit zgjedhor ku dhënia dhe marrja e ryshfetit është një nga veprat penale e sanksionuar sipas kodit penal të Republikës së Kosovës dhe nënkupton që secili që premton, ofron ose jep ndonjë dhuratë të pa merituar ose ndonjë favor të dikujt me qellim që ky ta votojë një person ta caktuar atëherë ai mund të dënohet deri në 5 vite burgim por edhe personi i cili e ka lujt rolin e ndërmjetësit edhe ai mund të dënohet deri në 5 vite burgim”, deklaroi avokati Arbër Jashari në Tëvë1.
Avokati thotë që në Kosovë tani më është krijuar një traditë sa i përket këtyre veprave penale.
“Qysh në ditën e zgjedhjeve kemi një mobilizim të jashtëzakonshëm të prokurorisë për ta rujt integritetin e zgjedhjeve dhe në Kosovë janë denu njerzit që kanë abuzu me të drejtat e votimit e kjo në mënyrë më masive ka ndodh në vitin 2010-2014, ndërsa viteve të fundit apo zgjedhjeve të fundit është reduktu në masë shumë të madhe janë denu disa individ por kanë qenë raste të izoluara dhe nuk është që kanë bë një shqetësim”.
Sipas policisë së Kosovës vetëm për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave, ishin angazhuar rreth 80 prokurorë dhe staf mbështetës të sistemit prokurorial.
Po ashtu, Policia e Kosovës kishte hartuar një plan operativ për mbarëvajtjen e gjithë procesit zgjedhor.