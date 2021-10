5 ushqime të lehta që mund t’i konsumoni para gjumit

Gjumi i pashqetësuar gjatë natës është një nga gjërat më të mira për shëndetin tuaj. Por një nga fajtorët më të zakonshëm të zgjimit në mes të natës është uria. Sipas studimeve të fundit, nëse zgjoheni të uritur gjatë natës ka të ngjarë që të mos jeni duke marrë të gjitha lëndët ushqyese që i nevojiten trupit tuaj.

Konsumimi i ushqimit para se të flini, mund të prishë gjumin veçanërisht tek ata që nuk hanë zakonisht para se të flenë. Kjo për shkak të aktivitetit të stomakut për të tretur ushqimin gjatë natës. Ndërsa individët që hanë zakonisht para gjumit, duhet të ushqehen në mënyrë të moderuar dhe të përpiqen të shmangin vaktet e mëdha.

Ekspertët e shëndetit rekomandojnë të konsumoni një vakt të pasur me proteina 1-2 orë para gjumit, si gjizë ose kos me arra. Në këtë artikull ju njohim me pesë ushqime që ekspertët e shëndetit rekomandojë të konsumoni para se të flini.