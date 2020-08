5 teknika psikologjike që mund t’ju ndihmojnë të harroni atë që dëshironi

Kjo është ajo që duhet të bëni për të harruar disa gjëra që dëshirojmë, transmeton lajmi.net.

Këshillë 1: Ndaloni vazhdimisht veten të mendoni për të.

Teknika për të harruar gjërat funksionon saktësisht anasjelltas: sa herë që kujtesa ju vjen në mendje, hidheni larg.



Ju gjithashtu mund ta detyroni veten të mendoni për diçka tjetër, në mënyrë që të mos ktheheni në kujtesën që nuk dëshironi të mbani mend. Nëse e bëni këtë mjaft shpesh, memorja me siguri do të humbet vetëm një ditë.

Këshillë 2: Ndryshoni kontekstin.

Ndërsa mendoni për kujtesën tuaj të keqe, me siguri mund të kujtoni shumë detaje si: ku ndodhi, sa vjeç keni qenë, me çfarë keni veshur, ose me kë keni qenë, në thelb, konteksti i situatës.



Studiuesit kanë zbuluar se çdo kujtesë është e lidhur me kontekstin e përvojës, dhe konteksti na ndihmon ta kujtojmë atë. Prandaj, nëse doni ta harroni atë, konteksti duhet të ndryshohet.

Mundohuni të shtoni disa detaje të reja të diskutueshme që nuk ndodhin në të vërtetë dhe të filloni të mendoni për situatën në kushte të ndryshme. Në fund, ju do ta ngatërroni mendjen aq shumë sa që do ta shtyjë kujtesën nga koka juaj.

Këshillë 3: Bëni një kujtesë më të fortë.

Ky mashtrim do të funksionojë vetëm nëse e bëni atë menjëherë pasi të keni provuar diçka që dëshironi të harroni. Pas diçka që nuk do të dëshironit të kujtonit se ndodhi, duhet të bëni diçka që mund të mbani mend në atë kohë, dhe kjo duhet të jetë më e fortë.



Për shembull, nëse keni pasur një bisedë të vështirë me ish-mikun tuaj, mund të shkoni dhe të blini diçka që keni dashur për një kohë të gjatë, të shkoni në një park dëfrimi ose thjesht të përkëdhelni me një të dashur pasi që kontakti fizik ka një pozitiv efekt në shëndetin mendor.

Dhe, natyrisht, ndërsa shpërqendroni veten, nuk duhet të vazhdoni të mendoni për atë që ndodhi, përndryshe thjesht do ta bëni më të vështirë ta harroni duke e siguruar atë me një kontekst shtesë.

Këshillë 4: Shkëputni mendjen tuaj me një aspekt pozitiv. Sa herë që kujtesa e keqe ju vjen në mendje, përpiquni të kujtoni diçka të ngjashme që në të vërtetë ishte pozitive për të zëvendësuar një memorie të keqe me një të mirë.

Këshillë 5: Ndryshoni këndvështrimin. Ndonjëherë ne përmbysim dhe shqetësohemi për diçka që nuk duhet. Emocionet tona janë ato që nuk na lënë të harrojmë kujtesën, kështu që çelësi këtu është të ndalojmë të jemi emocionalë për situatën.

Analizoni kujtesën tuaj dhe përpiquni të mendoni për këtë nga një këndvështrim tjetër. Ndoshta asgjë e keqe nuk ka ndodhur vërtet ose ndoshta ka çuar në diçka të mirë. /Lajmi.net/