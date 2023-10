5 të arrestuar nga një grup kriminal, Policia e Prokuroria me komunikatë të përbashkët Prokuroria Themelore në Prishtinë, njofton opinionin publik se në koordinim të plotë me Policinë e Kosovës-Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda, kanë zhvilluar hetime intensive, me qëllim të zbardhjes së veprimtarisë kriminale të disa personave të dyshuar në kryerjen e veprës penale “Falsifikimi i dokumenteve”. Më datë 10.10.2023, në bashkërendim…