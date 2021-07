5 strategji që ju ndihmojnë të gjeni kohë për të tjerët

Të gjesh kohë për të tjerët do të thotë të kujdesesh për ta, sigurisht me ekuilibrin e duhur, në fakt rreziku mund të shkojë në tejkalimin e kundërt, si neglizhimi dhe vetëm mendimi i të tjerëve, transmeton lajmi.net.

Prandaj, le të shohim truket për të krijuar një moment për të dashurit. Këtu janë idetë për organizimin e kohës për t’iu kushtuar të dashurve:

Gjeni se çfarë ju vjedh kohën

Mund të jetë puna nga e cila jeni të varur, menaxhimi i keq i kohës, shumë gjëra për të bërë, humbja e panevojshme e kohës: identifikoni atë që nuk ju lejon të gjeni një hapësirë për t’ua kushtuar të tjerëve. Analiza mund të zbulojë gjithashtu një të vërtetë të hidhur, e cila është se ju nuk doni të kaloni shumë kohë me dikë në veçanti, ose që të qenit me këtë person ju bën të ndiheni keq dhe pastaj në këtë rast mbase mund të vlerësoni nëse duhet të shpenzoni kohë me ta ose të gjeni mënyra për të kapërcyer sëmundjen ose ta lini atë vetëm ose të kufizoheni në mesazhe.

Ju mund të jeni afër në shumë mënyra

Ne nuk duhet të jemi domosdoshmërisht të pranishëm fizikisht gjatë gjithë kohës ose të bëjmë gjëra materiale për të tjerët: ndonjëherë një mesazh është i mjaftueshëm, i cili zgjat dy minuta, ose një telefonatë e shpejtë gjysmë ore.

Lini gjithçka

Kur duhet të jeni pranë një personi, hiqni dorë nga gjithçka: mund të bëni me pastrimin ose të kryeni ato porosi që në fund të fundit mund të zënë vendin e pasmë.

Grupet e kohës për të tjerët

Një mënyrë për të gjetur kohë për të tjerët, madje edhe për veten tuaj, është të gruponi gjëra të ngjashme me ato dhe t’i bëni në një bllok kohe. Kështu që, për një ose dy ditë në javë, mund të parashikoni një orë, ose edhe më pak, për të shkuar fizikisht te dikush, ndoshta te njerëzit që jetojnë afër, të bëni thirrje telefonike ose të dërgoni mesazhe.

Përputhni kohën

Një ide tjetër për të gjetur kohë për të tjerët është ta kombinoni atë me një aktivitet tjetër, për shembull mund të bëni një telefonatë me dikë ndërsa jeni duke pastruar shtëpinë ose të përfitoni nga pushimi i drekës dhe të hani me dikë. /Lajmi.net/