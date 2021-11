5 shenja që tregojnë se dikush po dashurohet me ju

Disa prej nesh nuk mund ta shohin atë edhe nëse është para syve tanë. Kur dikush thotë gjëra të tilla si “dashuria është në ajër”, ne preferojmë thjesht të spërkasim ajër më të freskët duke menduar se është një erë e keqe. Po. Shumë prej nesh janë memec emocionalisht dhe nuk e kuptojmë dashurinë derisa ta shohim qartë.

Megjithatë, askush në këtë planet nuk mund të thotë saktësisht se çfarë ndjen personi tjetër për të. Fatkeqësisht, inxhinierët nuk kanë qenë në gjendje të zbulojnë ende një makinë që lexon ndjenjash. Asnjëherë nuk mund të thuash se çfarë ndjen një person për ty. Ju thjesht mund ta ndjeni atë sepse, në fund të ditës, veprimet flasin më shumë se fjalët.

Ne kemi renditur disa veprime që mund t’ju ndihmojnë të kuptoni se dikush po ju pëlqen.

Përpjekja për të nisur një bisedë

Është mënyra më e lehtë për të tërhequr vëmendjen tuaj. Dikush që është i interesuar emocionalisht për ju do të kërkojë gjithmonë mënyra dhe temë për të filluar një bisedë. Ndonjëherë tema mund të jetë vërtet pa lidhje, por ata po përpiqen dhe kjo është e adhurueshme. Kjo tregon përpjekje. Kjo tregon se ata preferojnë të komunikojnë me ju dhe t’ju njohin më mirë.

Ju ndriçoni ditën e tyre

Kjo mund të duket shumë klishe, por është e vërtetë. A ju vjen dikush në mendje kur lexoni atë rresht? Dikush që bëhet dukshëm i lumtur kur vini përreth? Dikush, fytyra e të cilit ndizet si një pemë e Krishtlindjes kur jeni atje? A nuk ju bën kjo të ndiheni të veçantë? Të dini se vetëm ekzistenca juaj i bën ata të lumtur. Që prania juaj sjell një buzëqeshje të ndritshme në fytyrën e tyre dhe ata fillojnë të rrezatojnë. Ata gjithmonë presin ardhjen tuaj dhe atë buzëqeshje të vogël që ju jepni ndërsa kaloni në derë. Ata kanë sulme të vogla paniku kur nuk shkoni një ditë në zyrë ose kolegj. Për të, ju lini pak shkëlqim kudo që të shkoni.

Shenjat e vogla të dashurisë

Gjithmonë thuhet se është mendimi ai që ka rëndësi. Një unazë e vogël prej 5 dollarësh mund të ketë rëndësi më shumë se një makinë miliona dollarëshe nëse qëllimi është i pastër. Dikush që është i dashuruar me ju do të shihet gjithmonë duke ju dhënë këto dhurata të vogla. Jo sepse duan të blejnë dashurinë tënde ose të të tërheqin, por sepse kur shohin një gjë të veçantë që ju kujton juve, u pëlqen t’jua dhurojnë vetëm për t’ju parë të lumtur dhe të befasuar. Një dhuratë mund të jetë shumë e vogël, por gjithashtu e veçantë nëse ka shumë mendime dhe ndjenja të investuara në të.

Ata janë gjithmonë aty për të ndihmuar

Ata e marrin si nder t’ju ndihmojnë. Ata janë të lumtur duke ditur se ju i keni menduar kur keni pasur nevojë për diçka. I bën ata të ndihen sikur kanë një rol për të luajtur në jetën tuaj. Ata do të shohin punët e tyre vetëm kur të sigurohen që mund të rregullojnë diçka për ju. A mund të kujtoni një person që e telefononi sa herë që keni një luhatje të tmerrshme humori dhe ata shfaqen në pragun tuaj me ndonjë akullore? Dikë që ju e telefononi në orën 3 të mëngjesit vetëm për të dalë jashtë? Epo, duhet të filloni të merrni sugjerime. Jo çdo ditë ndesheni me një person që është i gatshëm të jetë pranë jush në çdo moment?

Ata ju pëlqejnë për atë që jeni

Ata janë të interesuar për ju dhe ju mund ta ndjeni atë. Ata janë të interesuar për ju. Ata janë gjithmonë gati të dëgjojnë për të ditur më shumë për ju. Ju keni shumë kuptim për ta, kështu që ata duan t'ju njohin sa më shumë që të munden. Ata duan të jenë pjesë e jetës suaj. Kjo mund të tingëllojë e vjetër, por nëse ai është i dashuruar me ju, ai do të kujtojë ngjyrën tuaj të preferuar të trëndafilit, sa e fortë ju pëlqen kafeja dhe sa ju pëlqen të vendosni alarme për t'u zgjuar. Gjërat e vogla për ju nuk janë aq të vogla për të.