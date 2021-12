5 ide për një seks të lehtë kur jeni të lodhur

Fakti që ju jeni të lodhur le të mos jetë një justifikim për të refuzuar marrëdhëniet. Të paktën jo shumë shpesh, përndryshe do të ndodhë që seksualiteti të bjerë në anash, transmeton lajmi.net.

Pra, marrëdhënia seksuale në disa raste duhet të jetë pak më ndryshe kur energjia nuk është në kulmin e saj. Përshtateni atë me mirëqenien tuaj dhe ndiqni disa rregulla të thjeshta.

Përfitoni nga pozat e duhura

Ato në të cilat ndonjëherë nevojiten aftësi të vërteta akrobatike lihen për një kohë tjetër. Kur janë pak më dembelë dhe shumë të lodhur për një fushatë novatore, ata preferojnë të bëjnë dashuri në një pozë me lugë, misionare ose ndonjë pozë tjetër në të cilën energjia është minimale.

Bëni marrëdhënie seksuale pasdite

Kush thotë se duhet të presësh për marrëdhënie deri në mbrëmje, kur në të vërtetë të dyve ju është shpëlarë truri. Ata preferojnë t’i dorëzohen atij pasdite kur kanë të paktën pak më shumë energji. Shikojeni atë si një dalje urgjente dhe për të diversifikuar jetën tuaj seksuale.

Intimiteti është i pari

Penetrimi është larg nga akti i vetëm seksual. Këto përfshijnë flirtim, komente djallëzore, dërgimin e mesazheve të nxehta, përqafime, puthje, çdo gjë që tregon tërheqje seksuale. Edhe kur seksi nuk ka erë më të mirë për ju.

Marrëdhënia të jetë e ngadaltë

Sa më i ngadalshëm të jetë akti intim, aq më pak energji kanë nevojë. Që do të thotë se ata kënaqen me seksin e ngadaltë, të butë dhe sensual. Ata kursejnë një përvojë të nxehtë pasionante për ditët apo mbrëmjet kur do të ketë më shumë energji. /Lajmi.net/