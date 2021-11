5 gracka që duhet të shmangni kur të zhvendoseni në Zvicër

Çelësi është të jeni të përgatitur mirë për çfarëdo sfidash që mund të keni përpara, duke përfshirë kulturën – dhe çmimin – tronditjen dhe problemet e përditshme që mund të shfaqen kur të vendoseni në një vend të ri, shkruan The Local.

Këtu janë pesë grackat që duhen shmangur.

Vendosja e pritshmërive që janë shumë të larta

Kjo vlen për shumë fusha të jetës, jo vetëm për lëvizjen në Zvicër.

Mos u lëkundni nga stereotipet ose imazhet e përsosura të vendit – jo të gjithë këtu jetojnë në një shtëpi alpine, yodel dhe mbajnë një orë zvicerane (megjithëse shumë njerëz kanë thika të ushtrisë zvicerane).

Realiteti ka më shumë gjasa të jetë më i qartë dhe më me këmbë në tokë, dhe do të zbuloni se jeta e përditshme në Zvicër nuk është shumë e ndryshme nga ajo që mund të keni përjetuar në vendin tuaj.

Pra, nëse i mbani pritshmëritë tuaja në anën e ulët, nuk do të zhgënjeheni dhe shumë mirë mund të përfundoni të befasuar këndshëm.

Duke besuar se mund të jetoni në mënyrë ekstravagante me një pagë mesatare

Nëse vini nga një vend ku pagat mesatare janë më të ulëta se në Zvicër (e cila është pothuajse kudo në botë), mund të mendoni se paga juaj zvicerane do të shkojë shumë.

Megjithatë, kostoja e jetesës këtu është e lartë, me qytetet kryesore zvicerane si Gjeneva, Cyrihu dhe Bazeli që renditen ndër më të shtrenjtat në botë.

Kjo do të thotë se shumica e gjërave, duke përfshirë çmimin e mallrave dhe shërbimeve, strehimin, sigurimin shëndetësor dhe transportin publik, ka të ngjarë të jenë më të larta këtu sesa në vendin tuaj.

Cilësia e lartë e jetës për të cilën njihet Zvicra nuk është e lirë: do t’ju duhet të shpenzoni shumë franga për ushqim, aktivitete të kohës së lirë dhe argëtim.

Pra, mos prisni që të ardhurat tuaja zvicerane – përveç nëse janë shumë më të larta se mesatarja – t’ju lejojnë t’i jetoni ato, pa marrë parasysh sa zero ka paketa juaj e pagesës në fund.

Gjithashtu, të presësh për të kursyer shumë para ndërsa jetoni këtu është pak joreale – nuk po themi se është e pamundur, por është e vështirë të lini mënjanë shuma të mëdha parash çdo muaj, përveç nëse jeni në kategorinë me të ardhura të larta ose jetoni. si një vetmitar.

Sigurim i lirë

Sistemi i kujdesit shëndetësor i Zvicrës është i njohur në mbarë botën për cilësinë dhe prirjen e tij për inovacion, por është i ndërlikuar dhe nuk kushton lirë.

Sigurimi shëndetësor është jashtëzakonisht i shtrenjtë këtu dhe është i detyrueshëm, kështu që nuk do të jeni në gjendje t’i shpëtoni barrës financiare të blerjes së një polise për veten dhe anëtarët e familjes tuaj.

Shuma e primeve mujore që do të duhet të paguani do të varet nga lloji i zbritjes që zgjidhni – sa më e lartë të jetë e zbritshme, aq më e ulët primi dhe anasjelltas.

Shumë të huaj zgjedhin zbritjen më të lartë – 2500 franga – në vend të atyre më të ulëtat – 300 ose 500 franga – për të kursyer para.

Kjo është gjithçka mirë nëse jeni të shëndetshëm dhe nuk sëmureni ndonjëherë, por nëse keni nevojë për trajtime mjekësore me rregullsi, mund të jeni më mirë me një zbritje më të ulët, përndryshe, do t’ju duhet të paguani 2500 para se të fillojë sigurimi juaj.

Pra, mos bini në grackën e mbulimit më të lirë të sigurimit – mendoni me kujdes.

Pagesa për transportin publik

Ashtu si shumë mallra dhe shërbime të tjera, trenat, autobusët dhe transporti tjetër publik është më i shtrenjtë në Zvicër se pothuajse kudo tjetër në Evropë.

Nëse nuk e përdorni këtë shërbim një herë në një hënë blu, mos paguani biletën tuaj sa herë që udhëtoni, por blini një kartë udhëtimi; ndërsa mund të duket se është e shtrenjtë në fillim, në fakt është më e lirë se nëse blini bileta individuale dhe do t’ju kursejë para në afat të gjatë.

Lloji i kartës së udhëtimit që blini do të varet nga nevojat tuaja – domethënë nga sa shpesh përdorni transportin publik.

Sidoqoftë, përdorimi i transportit publik zakonisht do të jetë shumë më i lirë se vozitja.

Duke besuar se do të përshtateni lehtësisht

Kjo është një tjetër kurth.

Edhe nëse vini nga një vend fqinj ku mënyra e jetesës në dukje është e ngjashme me atë të Zvicrës, megjithatë do të duhet të asimiloheni për të jetuar këtu. Dhe kjo mund të jetë një kurbë e madhe mësimi.

Gjithçka, nga regjistrimi në komunën tuaj të banimit, riciklimi i plehrave dhe të qenit një fqinj i mirë, ka të ngjarë të jetë paksa (ose dukshëm) ndryshe nga mënyra se si bëhen gjërat në vendin tuaj të origjinës.

Kështu që të mendosh, “Do të përshtatem shpejt sepse erdha nga Austria”, është po aq e gabuar sa të thuash se Marsi dhe Jupiteri janë të ngjashëm sepse janë të dy pjesë të sistemit diellor.