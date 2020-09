5 gjërat që mund të ndodhin nëse shkoni të flini të zemëruar

Kur jemi zgjuar, kemi mundësinë të përpunojmë emocione negative dhe t’i lëmë ato larg, transmeton lajmi.net.

Ndjenjat e shqetësuara mund të rriten, madje edhe një shqetësim i vogël mund të shndërrohet në një dramë me të vërtetë Shekspiriane.

Zemërimi ju prish gjumin.





Stresi dhe ndjenjat e rënda janë të njohura për të shkaktuar një përgjigje luftë-ose-fluturimit që ju bën fizikisht vigjilent. Në këto rrethana, rënia në gjumë dhe qëndrimi në gjumë bëhen shumë më të vështira.

Ka mundësi të zgjoheni të rraskapitur në vend që të freskoheni. Në këtë rast, zemërimi çon në gjumë të keq dhe gjumi i keq çon në më shumë zemërim.

Zemërimi është i rrezikshëm për shëndetin tuaj.





Shkencëtarët tashmë kanë përcaktuar se cilësia e gjumit ndikon në shëndetin e përgjithshëm të dikujt. Normalisht, gjumi vepron si “terapi brenda natës”, duke stabilizuar emocionet tona në mënyrë që të mund t’i përballojmë më mirë ndjenjat tona të nesërmen.

Por zemërimi dhe stresi intensiv mund ta rrezikojnë këtë proces. Emocionet negative lëshojnë hormone të stresit, duke ju bërë më nervoz dhe shumë simptoma shqetësuese mund të vijnë së bashku me këtë.

Në planin afatgjatë, kjo mund të çojë në pagjumësi, gjumë të përshtatshëm dhe ankthe, në rastet më të këqija, probleme të shëndetit mendor, si depresioni.

Është më e vështirë të harrosh ndjenjat e këqija pasi fle.



Studiuesit pretendojnë se ne jemi më pak në gjendje të shtypim një përvojë negative pasi të flemë sesa para saj. Gjumi zmadhon çdo emocion, mendim dhe problem.

Kur flemë, truri ynë përpunon informacione të reja dhe i ruan ato në kujtesën tonë të shkurtër dhe afatgjatë. Gjatë gjumit, zemërimi hyn në kujtesën tonë afatgjatë dhe mund të ketë një efekt afatgjatë.

Një përvojë e keqe zvogëlohet shumë nëse qëndrojmë zgjuar pas saj, ndërsa gjumi “mbron” reagimin negativ emocional. Kur ndjenjat e këqija ngurtësohen në kujtesën tuaj, do të jetë shumë më e vështirë t’i shtypni ato në të ardhmen.

Zemërimi vret sinqeritetin.





Të shkosh në shtrat i çmendur me siguri shkatërron gjendjen shpirtërore por gjithashtu krijon një model toksik.

Në fund, filloni ta shoqëroni kohën e gjumit me zemërimin në vend të rehatisë dhe lidhjes me partnerin tuaj. Dhe nëse kjo përsëritet rregullisht, ajo mund të kthehet në hidhërim dhe përfundimisht do të shkatërrojë marrëdhënien.

I dërgon një mesazh negativ partnerit tuaj.





Nëse në mes të një debati vendosni thjesht të rrokulliseni dhe të tërhiqni batanijen fort, ju po dërgoni një mesazh që vlerësoni “fitoren” në konflikt më shumë sesa mbajtjen e një marrëdhënie të shëndetshme me personin me të cilin po grindeni. /Lajmi.net/