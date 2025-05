​5 fituesit e fundit të Evrovizionit, por kush është kampioni aktual?

Duke gërmuar më tej nëse shikojmë sa pikë kanë fituar secili nga garuesit në skenën e këngës së Evrovizionit, do të gjejmë fituesit dhe pikët që kanë marrë.

Orkestra Kalush Ukrainë fitoi gjithsej 631 pikë në vitin 2022, duke lënë mbrapa Nemo Zvicrë me 591 pikë në vitin 2024, Loreen Suedi me 583 në vitin 2023, Måneskin Itali me 524 në vitin 2021 dhe Duncan Laurence Holandë me 498 pikë në vitin 2019.

Për adhuruesit e statistikave, fituesi i garës me më së shumti pikë është Salvador Sobral nga Portugalia, në vitin 2017.

Kjo ishte edhe hera e parë kur Portugalia fitoi në festivalin e këngës më të mirë evropiane, duke marrë gjithsej 758 pikë.