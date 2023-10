5 cent për një qese, a po e respektojnë marketet Udhëzimin Administrativ?

Përdorimi i qeseve plastike është një nga problemet e mjedisit në vendin tonë.

Përderisa Udhëzimi Administrativ i miratuar së fundi thotë se qeset nga 25 deri 50 micron do të kushtojnë 5 cent dhe nuk guxojnë të kenë logo të prodhuesve, kjo nuk po respektohet, përcjell lajmi.net.

“Me udhëzimin administrativ që ka të bëjë me qeset e plastikës do të ju informoj se do të kemi ndalim të qeseve të plastikës nga 0 deri 25 micron. Pra qeset e holla të plastikës të cilat përdoren sot dhe mund të merren në markete falas do të ndalohen plotësisht. Nga 0 de 25 micron do të lejohen vetëm qeset të cilat përdoren për fruta e nuk do të kenë ato mbajtëset. Ndërsa qeset nga 25 deri në 50 micron do të lejohet përdorimi i tyre dhe do të kushtojnë 5 cent por nuk do të lejohet që të kenë logo të prodhuesve”, kishte thënë ndër tjerash ministri i MMPH-së pas miratimit të udhëzimit përkatës.

Por, shitësit nuk është se po e respektojnë. Përveç faktit se ato kanë llogo, ato ofrohen pa para.

Gazetari i lajmi.net, Oqean Dërmaku gjatë ditës vizitoi marketet dhe jo vetëm të voglat, për të parë se sa e respektojnë këtë Udhëzim Administrativ.

Një nga tregtarët bëri një krahasim interesant, kur foli për klientët e huaj, që sipas të cilit refuzojnë të pranojnë qese.

Megjithatë, si është te marketet familjare nëpër lagje? Po në barnatore? Ndiqeni storien e mësipërme.