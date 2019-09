5 arsyet pse Barcelona nuk duhet ta blejë Neymarin për shkak të Ansu Fati

Lindur në Guinea-Bissau në vitin 2002, ai me familjen e tij arritën në Sevilla kur ai ishte vetëm gjashtë vjeç, ku ai rrëmbeu vëmendjen e Barcelonës.

Në startin e tij të parë për Katalanasit të shtunën, ai shënoi dhe asistoi brenda gjashtë minutave, shkruan lajmi.net.

Me formën e treguar nga ai, është e vështirë të kuptosh pse Barcelona ndonjëherë u përpoq të nënshkruante me Neymar këtë verë, veçanërisht duke pasur parasysh çmimin e tij.

Barcelona do të provojë përsëri në tregun e transferimeve të janarit për anësorin e PSG, por Fati po u jep atyre arsye të heqin dorë nga braziliani.

1. Çmimi i Neymar

Barcelona do të duhet të shpenzojë shumë për të nënshkruar me ish-lojtarin e tyre, ndërsa tinejxheri ka ardhur përmes akademisë së tyre.

2. Fati është i preferuari i tifozëve

Nuk ka dyshim për statusin e tij tek tifozët pasi 16-vjeçari është i preferuari, dhe pak kush e konsideron transferimin e Neymar.

3. Lionel Messi

Messi i ka dhënë vulën e tij Fatit, ku dyshja shiheshin duke përqafuar bashkë pas debutimit ndaj Real Betis. Neymar kërkohet gjithashtu nga Messi, megjithëse.

4. Ardhja e Neymar nuk do t’i lejonte hapësirë Fatit

Nënshkrimi i brazilianit do ta paraqiste Fatin me një pengesë që ai nuk ka gjasa ta kapërcejë. Konkurrenca për vendet do të ishte e tepërt nëse ai do të vinte, dhe Fati ka të ngjarë të ngecë ose të vazhdojë më tej.

5. Një tjetër fitore për La Masia

Pas kritikave në vitet e fundit, gjërat kanë filluar të shikojnë më mirë për La Masian përsëri dhe Fati është një nga mbajtësit e flamurit. /Lajmi.net/