VV në Prishtinë: Partitë në pushtet do të bëhen prapë bashkë, këtë do ta pësojë Rama Shefi i Asamblistëve të Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë, Gëzim Sveçla, ka mbajtur konferencë për medie lidhur me shtyrjen e seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal. Sipas tij, shtyrja e mbledhjes është përzierje e kompetencave të partive në pushtet, duke shtuar se ka interesa brenda koalicionit qeverisës. Ai shton se këtë do ta pësojë kryetari Përparim…