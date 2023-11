Pronari i kompanisë në Lipjan ankohet se punëtorët s’ia kthyen paratë nga shitja e një sasie të mallit

Pronari i një kompanie në Lipjan është ankuar në polici se dy punëtorë të tij s’ia kishin kthyer paratë nga shitja e një sasie të mallit.

Sipas viktimës, të njëjtit i kishin premtuar se do t’ua kthenin shitjen me një datë të caktuar, por se kishin bërë këtë, transmeton lajmi.net.

Të dyshuarit janë liruar pas intervistimit, kurse rasti është iniciuar si “Keqpërdorim i besimit”.

“Ankuesi mashkull kosovar pronar i një kompanie ka raportuar se dy punëtorët e tij të dyshuarit meshkuj kosovarë, nuk i kanë kthyer shitjen e një sasie të mallit edhe pse e kanë premtuar pronarin se parat do ia kthejnë me datë të caktuar. Dy të dyshuarit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në njoftimin e policisë.