Kusari pas sulmit ndaj gazetareve: Profesioni i gazetarisë po bëhet gjithmonë e më i rrezikshëm

Gazetaret Lindita Berisha dhe Fjolla Hyseni janë sulmuar fizikisht nga një çift tek rrugën C në Prishtinë.

Për rastin në fjalë ka reaguar edhe juristja për të drejtat e mediave, Flutura Kusari e cila edhe ka kontaktuar me dy gazetaret.

Kusari ka njoftuar se ka biseduar me dy gazetaret, një prej të cilave është edhe shtatzënë e cila ka treguar se ka pasur përgjegjësinë të gjiroj dhe të ruaj foshnjën,.