“Dan, Dan, Ramadan, me çekiç e me tupan”, Ardi shkakton të qeshura me rrëfimin e tij Ardi është kthyer prapa në kohë, teksa ka folur për regjistrimin në shkollë dhe për një situatë të sikletshme që i kishte ndodhur me drejtorin e shkollës. Çka ishte me qesharake në këtë rrëfim të tij ishte poezia që kishte recituar, shkruan lajmi.net. Nëna e tij ia kishte mësuar një poezi tjetër por atij nuk…