“Kujt i paske ngja” vie remake nga DJ PM dhe Dagz

Këngëtari Labinot Tahiri në një intervistë për lajmi.net ka folur për angazhimet, planet për duete të reja si dhe performancat për natën e Vitit të Ri.

Tahiri ka thënë se ka raste kur në diskoteka performon i lodhur e i sëmurë.

“Kur je nëpër mbrëmje diskoteka, bash kur të ze gjumi në ora 11 e 12 unë duhet me u bë gati për diskotekë e me e vazhdu programin…por rastet më të zorshme janë kur kam ndonjë grip, gjë që më ka ndodh sivjet midis sezonës, gjatë verës kam qenë me infuzione”, ka deklaruar ai.

Sa i përket dueteve, ai ka paralajmëruar të reja pas vitit të ri.

“I kam solo këngët por ndoshta pas vitit të ri do të kem duete. Herët është por besoj që ka duet të mirë”.

Tahiri ka zbuluar se kënga ‘Kujt i paske ngja’ është bërë remake nga DJ Dagz dhe DJ PM.

“Kujt i paske ngja është me Dagz dhe PM. E kam ba një remake të jashtëzakonshëm, po e lëshojnë nëpër diskoteka…klipin jemi duke e bë gati”, ka thënë Tahiri në një intervistë për lajmi.net.

Ai ka thënë se do të jetë në ekrane natën e vitit të ri.

“Jam në 2-3 programe festive gjatë Vitit të Ri, nuk kam shku në shumë vende”.