45 minuta pritjet tek pika kufitare Dheu i Bardhë
Numër i madh i mërgimtarëve janë rrugës për në Kosovë.
Disa tanimë kanë arritur, kurse shumë të tjerë pritet që të vijnë përgjatë këtyre ditëve.
E në pikat kufitare të Kosovës kolonat janë mjaft të gjata.
Në pikën kufitare tek Dheu i Bardhë, pritjet janë 45 minuta, kurse në Bërnjak gjysmë ore.
Pritje deri në 20 minuta ka edhe në Jarinje, kurse në Merdare kolonat janë më të shkurtra./Lajmi.net/