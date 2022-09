​43 raste të reja me COVID-19 sot në Shqipëri Në 24 orët e fundit në Shqipëri janë konfirmuar 43 raste të reja me koronavirus nga 335 testime të kryera dhe fatmirësisht nuk ka asnjë humbje jete. Rastet e reja kanë rezultuar në Tiranë (23), pasuar nga Durrësi me katër, Kamza tre, Fieri, Vlora, Delvina, nga një qytetar në Shkodër, Malësi e Madhe, Vorë, Lushnjë,…