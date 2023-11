29-vjeçari gjendet i shtrirë në rrugë në lagjen Emshir pa shenja jete, policia nis hetimet

Një 29-vjeçar është gjetur pa shenja jete në një rrugë në lagjen Emshir të kryeqytetit.

Vdekjen e të riut e kanë konstatuar nga QKUK, sot rreth orës 11:00, shkruan lajmi.net.

Kështu ka bërë të ditur për lajmi.net Agron Borovci, zëdhënës i policisë për rajonin e Prishtinës.

Borovci ka shkruar se policia në koordinim me Prokurorinë ka nisur hetimet për këtë rast.

“Policia në koordinim me prokurorin e shtetit ka nisur një hetim mbi vdekjen si dhe po vazhdon me ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore dhe të ekzaminimit, që do të ndihmonin hetimin e ngjarjes si dhe sqarimin e plotë të rastit”, ka thënë Borovci.