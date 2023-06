40 zyrtarë policorë kanë dhënë dorëheqje shkaku i pakënaqësisë

Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës Imer Zeqiri, tha se pjesa e veriut është një plagë e hapur që nga pas lufta dhe gjithmonë Policia atje ka qenë e rrezikuara.

Por përkundër kësaj ai theksoi se pavarësisht rrezikut në atë pjesë të vendit asnjë zyrtarë policorë nuk ka hezituar që të shkojë, kjo sipas tij, tregon vullneti që kanë ata për ta mbrojtur vendin.

“Rrezikshmëri është permanente sepse ata intervenojnë në çdo rast, normale që edhe në situata të tilla. Në pjesën e veriut është një plagë e hapur që nga pas lufta dhe çdo herë veprimet atje edhe prezenca e policisë kanë qenë më të rrezikuar për shkak se në atë pjesë siç e dimë kemi veprime të njerëzve ilegal, të bandave të ndryshme kriminale, e që nga këto normal që rreziku është më i madh. Edhe tani kur po veprojmë, ne i kemi parë që aty janë sulmuar Policia, janë djegë vetura janë dëmtuar vetura të policisë. Madje edhe vetë lëndimi i pjesëtarë të KFOR-it, që ishte 30 tregon se sa ekstreme dhe sa janë të rrezikuar Policia në pjesën veriore të vendit”, tha ai.

“Sa i përket punës dhe gatishmërisë dhe vullnetit të secilit pjesëtarë të policisë, pavarësisht kushteve të tjera dhe mirëqenies, ata janë duke e kryer punë me një vetë motivim jashtëzakonisht të lartë. Nuk kemi pasur asnjë rast që të hezitoj të shkojë në atë pjesë, do të thotë vullneti për ta mbrojtur vendin nga Policia po them në secilin veç e veç është jashtëzakonisht në nivel të lartë. Prandaj edhe kjo është ajo arsyeja që edhe qeveri duhet t’i ketë parasysh sfidat e Policisë të Kosovës e që të bëjë përmirësim e mirëqenies së tyre”, tha ai.

Sipas tij, zyrtarët policor janë duke u përballuar me rrezikshmëri të lartë në pjesën veriore të vendit dhe mosekzekutimi i shtesave të rrezikshmërisë është i padrejtë dhe se ka rritur pakënaqësitë, duke quar në 40 dorëheqje vullnetare, kjo edhe për shkaqe të tjera.

“Edhe kufizimi i shtesave të tjera, mandej zvogëlimi i përvojës së punës nga 0.5 në 0.25, për 15 vitet e para të përvojës së punës, të gjitha këto kanë ndikuara. Përkundër që kemi pasur rritje në pagën bazë te policia e Kosovës nuk kemi rritje në pagë, nuk kemi rritje në neto, atë çka e merr polici. Do të thotë nuk është rritje dhe kjo është ajo që është rrit pakënaqësia te të gjithë të punësuarit në policinë e Kosovës. Si pasoj e kësaj kemi edhe dorëheqje vullnetare e që kjo po vazhdon nuk është vetëm ky vit që kemi dorëheqje vullnetare, kemi pasur çdo vit. Sa për informim diku prej formimit të policisë e deri me tani kemi mbi 2 200 dorëheqje vullnetare, ndërsa këtë vit deri më tani kemi 40 dorëheqje vullnetare, që është një sinjal shumë i keq. Nëse vërtet vazhdohet kështu do të mbesim pa profesionistë. Sipas kërkesave të pjesëtarëve të Policisë dhe pakënaqësive të tyre do të fillojmë edhe me hapa sindikal”.

Ai për Ekonomia Online sqaroi se janë bërë katër muaj për zyrtarët policorë nuk është ekzekutuar shtesa e rrezikshmërisë.

Zeqiri tha se arsyetimi nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Financave, ka qenë se ende nuk i kanë bërë përllogaritjet e shtesave, që ai pohon se është arsyetim i papranueshëm.

“Është muaji i katërt që nga implementimi i ligjit të ri të pagave që shtesat për rrezikshmëri nuk është ekzekutua tekë zyrtarët policorë dhe një shtesë tjetër të pjesa e stafit civil. Pakënaqësitë janë shprehur që në fillim që në muajin shkurt kur është bërë pagesa me ligjin e ri të pagave dhe nuk është bërë ekzekutimi i shtesave për rrezikshmëri. Kështu në përgjithësi ka qenë një pakënaqësi jashtëzakonisht e madhe dhe tani më kaluan katër muaj dhe kjo shtesë ende nuk është duke u ekzekutuar përkundër kërkesave”, tha ai.

“Arsyetimi i vetëm që është dhënë edhe përmes medieve nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Financave është se ende nuk kanë mundur ta gjejnë atë mënyrën e vendosjes apo siç kanë thënë ata nuk kanë mundur që t’i bëjnë përllogaritjen e këtyre shtesave për mi vendos. Për ne si sindikatë është jashtëzakonisht e pa arsyeshme dhe jashtëzakonisht e pa pranueshme. Kjo është definitivisht dhe logjikisht nuk mund të merret me mend se si është e mundshme kjo. Neve kemi pritur deri më tani nuk kemi ndonjë përgjigje konkret e vetmja është që tani më këta kanë filluar, dikush nga Ministria e Financave, të bëjë krahasimin me shtet e rajonit se si e kanë. Të gjitha e kanë më mirë edhe siç e kemi pas. Nuk kemi kërkuar më shumë se sa ka qenë shtesa e rrezikshmërisë”, tha ai.