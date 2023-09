40 minuta me një futbollist më pak, por Milani merr fitore të madhe në Romë Milan ka shënuar fitore të madhe në udhëtim te Roma. Kuqezinjtë kryesojnë renditjen me nëntë pikë pas tri ndeshjeve të para, përcjell lajmi.net. Këtë maksimum pikësh sot e realizuan Giroud e Leao me supergol, që zhvlerësuan në tërësi golin e Spinazzolas në fund të ndeshjes. Për gjallorosët ndërkaq kjo ishte disfata e dytë këtë edicion,…